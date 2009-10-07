Нацбанк выкупил ОВГЗ на 27,7 млрд. грн.

В сентябре текущего года Национальный банк Украины (НБУ) осуществил операции по выкупу облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму почти 1,4 млрд. грн. (по номинальной стоимости), с начала года – почти на 27,7 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, на протяжении сентября 2009 года Министерство финансов Украины осуществило размещение ОВГЗ, от которых в Государственный бюджет Украины поступило средств на общую сумму 1 млрд. 265,57 млн. грн. (с начала года – 11 млрд. 517,89 млн. грн.). Всего с начала 2009 года Минфин осуществил размещение своих бумаг (с учетом ОВГЗ, выпущенных на рекапитализацию) на общую сумму 44 млрд. 291,70 млн. грн.

Средневзвешенная доходность по ОВГЗ во время первичного размещения в сентябре 2009 года составила 21,78% годовых (за январь-сентябрь, с учетом ОВГЗ, выпущенных на рекапитализацию, – 11,59% годовых). При этом средневзвешенная доходность по результатам проведения аукционов по первичному размещению ОВГЗ с начала года составила 17,53% годовых.

Погашение и выплата дохода по правительственным бумагам осуществлялись своевременно и в полном объеме, который с начала 2009 года составил 6 млрд. 020,78 млн. грн., в том числе основной долг – 3 млрд. 725,50 млн. грн., выплата дохода – 2 млрд. 295,28 млн. грн.