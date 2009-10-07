Суд отказал Нацдепозитарию в иске к ВДЦБ

Хозяйственный суд г. Киева отказал в иске Национальному депозитарию Украины (НДУ) к ОАО «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг» (ВДЦБ) относительно запрещения увеличения уставного капитала ВДЦБ в связи с неполучением международного идентификационного номера ценных бумаг для акций второй эмиссии.

Об этом говорится в пресс-релизе Всеукраинского депозитария ценных бумаг, переданном УНИАН.

Как отмечается в пресс-релизе, в ходе состоявшегося 25 сентября заседания суд на основании украинского законодательства и нормативных актов Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку пришел к заключению, что если акционерное общество выпускает дополнительно акции, которые предоставляют их владельцам права, одинаковые с правами ранее выпущенных акций и осуществленные в такой же форме, то дополнительные акции и акции, выпущенные ранее, являются ценными бумагами одного выпуска. «Следовательно, согласно действующему законодательству, каждому отдельному выпуску ценных бумаг должен присваиваться лишь один идентификационный номер», - говорится в пресс-релизе ВДЦБ.

В этой связи в пресс-релизе отмечается, что акции второй эмиссии депозитария имеют характеристики, идентичные характеристикам выпущенных ранее ВДЦБ акций, которым уже был присвоен международный идентификационный номер.

Как сообщал УНИАН, внеочередное собрание акционеров ОАО "Всеукраинский депозитарий ценных бумаг" 10 сентября утвердило вторую эмиссию акций ВДЦБ, которая проводилась для обеспечения объединения с депозитарием ОАО «Межрегиональный фондовый союз».

Справка УНИАН. В апреле 2008 года по инициативе Национального банка Украины было создано ОАО «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг». В состав учредителей вошли НБУ, ПФТС, УМВБ и коммерческие банки (всего 22 учредителя). Пакет НБУ в уставном фонде составлял 25%.

Собрание учредителей ВДЦБ в апреле 2008 года предложило акционерам клирингового депозитария МФС объединиться. Акционеры МФС одобрили в конце февраля 2009 года продажу целостного имущественного комплекса "Всеукраинскому депозитарию ценных бумаг".