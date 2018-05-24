Украинский фондовый рынок растет вопреки мировым тенденциям

Мировые рынки

Прошедшая неделя вновь заставила большинство мировых площадок показать отрицательную динамику (вторую неделю подряд). Американский S&P 500 упал на 1.84%, общеевропейский DJ Euro Stoxx 50 – на 2.52%, индекс стран азиатско‐тихоокеанского региона S&P Asia 50 – на 1.41% (с 1 октября закрыты китайские биржи, в связи с празднованием 60‐летия Китая, выходные продлятся и на следующей неделе). Российские РТС и ММВБ снизились на 0.04% и 1,01% соответственно.

Негативная внешняя конъюнктура была в первую очередь связана со слабой макростатистикой из США. В сентябре снизился уровень доверия потребителей и количество созданных рабочих мест (в том числе вне секторе сельского хозяйства), увеличились запасы нефти и первичные обращения за пособиями по безработице. Кроме того, в четверг стало известно, что продажи автомобилей в США в сентябре снизились на 23% по отношению к аналогичному периоду прошлого года (напомним, что в августе был отмечен рост на 1% г/г). Основным фактором стало завершение в августе программы «деньги за драндулеты».

Еще одним сильнейшим фактором выступило укрепление доллара против основных валют, Так, по отношению к евро «бакс» подорожал на 0.65% - до значения 1.4593. На укрепление повлияло заявлении главы Европейского центрального банка Жана Клода Трише, о том, что избыточная волатильность и беспорядочное движение валютных курсов негативно сказываются на экономике и финансовой стабильности.

Украинский рынок

По итогам недели, как мы и предполагали ранее, украинские индексы показали стремительный рост. Индекс «Украинской биржи» вырос на 7.05% до 1358.43 пункта (объем торгов 181.7 млн. грн), ПФТС – на 10.71% до 570.34 пункта. Как и на позапрошлой неделе, торги проходили на относительно больших объемах, что объясняется как повышенной активностью самих торговцев, так и притоком капитала на фондовый рынок.

Подъем на украинских площадках проходил вразрез с мировыми индикаторами, и в большей мере был связан с укреплением гривни в конце сентября. Однако гривня, ослабевшая 1‐2 октября, потянула за собой вниз и фондовый рынок (параллельно с оттоком капитала) и заставила инвесторов более пристально следить за внешней конъюнктурой. На укрепление гривни, на наш взгляд, повлияло сразу несколько факторов. Среди них – конец квартала – традиционное время, когда банки и компании активно покупают гривню. Также "Проминвестбанку" 29 сентября был выделен второй транш средств от его крупнейшего акционера – "Внешэкономбанка" (РФ) ‐ в размере 125 млн. долл. в рамках второго этапа размещения акций дополнительного выпуска, который заканчивается 30 сентября. Это привело к росту предложения валюты на межбанке, поскольку выкуп акций производился в гривне. Кроме того, некоторые участники приватизационного конкурса по продаже Одесского припортового завода переводили имеющуюся у них валюту в гривню, для ее резервирования перед участием в конкурсе.

В начале недели высоким спросом пользовались акции металлургических компаний, далее спрос перебросился на энергетику, банковский сектор, машиностроение и коксохимическое производство. В основе роста лежала недооцененость отечественных компаний относительно мировых аналогов. Акции металлургических компаний все это время росли на ожиданиях постепенного восстановления отрасли, однако производственные показатели за сентябрь (падение производства стали на 10% м/м) и прогнозы дальнейшего падения в октябре‐ноябре заставили усомнится в скором восстановлении, в результате чего в пятницу наблюдалась существенная коррекция. Основными причинами снижения производства являются прекращение закупок металлотрейдерами в связи с заполненными складами, а также активный выход на внешний рынок дешевой китайской металлопродукции. Однако основные «голубые фишки» отрасли завершили неделю в «плюсе». "Азовсталь" выросла на 9.09%, Енакиевский МЗ - на 19.8%. При этом Алчевский МК все же скорректировался на 3.55%.

Интересными для вложения были акции коксохимических предприятий и шахт по добыче коксующегося угля, на информации о планируемом росте цен на коксующийся российский уголь в октябре более чем на 60%. Такая ситуация может спровоцировать рост цен на уголь и кокс и на Украине, а с учетом того, что в стране дефицит кокса, выросшие цены не вызовут снижение объемов его продаж, кроме того, часть кокса импортируется из России. Поэтому в выгодном положении оказываются шахта "Красноармейская‐Западная №1" (+28.92%) один из крупнейших добытчиков коксующегося угля, а также Ясиновский КХ (+15.02%) и Авдеевский КХ ( +21.9%).

Кроме того, на прошлой неделе "Нафтогазу" фактически удалось реструкткризировать погашение по еврооблигациям общим объемом 500 млн. долл., при этом был выплачен купон 20 млн. долл. И еще - продажа Одесского припортового завода состоялась, однако ее результаты не захотели признать правительство и ФГИ, и теперь, по-видимому, начнутся длительные судебные разбирательства между государством и компанией‐победительницей аукциона «Нортима».

Станислав Зеленецкий, инвестиционная группа «АРТ-Капитал» (для УНИАН)