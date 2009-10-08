В состав совета АУФТ включены 4 ассоциированных члена

В состав совета Ассоциации «Украинские Фондовые Торговцы» (АУФТ), 5 октября т.г. включены 4 ассоциированных члена.

Такая информация содержится в пресс-релизе АУФТ, переданном УНИАН.

Согласно полученной информации, ассоциированными членами совета стали: Дмитрий ТАРАБАКИН (ООО СП «Драгон Капитал»), Сергей ОКСАНИЧ (ОАО КУА «Кинто»), Артемий ЕРШОВ (ОАО КУА-АПФ «Тройка Диалог Украина»), Юрий ЯКОВЕНКО (ЗАО «Синком-Капитал»).

Как сообщили в пресс-службе, на сегодняшний день членами совета Ассоциации являются: представитель ЗАО "Менеджмент Технолоджиз" Сергей АНТОНОВ, генеральный директор ЗАО "Альтана Капитал" Анатолий АМЕЛИН, директор ООО "Титан-Хранитель" Вадим КАГАНОВ, директор фондовой компании "Финэкс-Украина" Игорь КОГУТ, председатель правления "Украинской фондовой биржи" Валентин ОСКОЛЬСКИЙ, президент ЗАО "Фондовая компания "Автоальянс-инвест" Анатолий ОТЧЕНАШ, исполнительный директор ООО "Феникс Капитал" Олег ШВЕЦ.

Справка УНИАН. Ассоциация «Украинские Фондовые Торговцы» была создана 12 марта 2009 года путем консолидации трех СРО: Ассоциации «Региональный Фондовый Союз», «Киевской Международной Фондовой Биржи», «Украинской Фондовой Биржи».

Ассоциация является добровольным объединением профессиональных участников рынка ценных бумаг, которые осуществляют торговлю ценными бумагами. В настоящее время объединение насчитывает 667 участников.

Основной задачей АУФТ является защита интересов всех членов организации путем нормативных инициатив, цель которых – обеспечение стабильного развития и модернизации и фондового рынка Украины.