УПТК сконцентрировала более 50% акций «Азовобщемаша»

ЗАО «Украинская промышленно-транспортная компания» (УПТК, г. Мариуполь, Донецкая обл.) сконцентрировало 50,634% акций ОАО «Азовобщемаш».

Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном в интернет-издании ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что в то же время пакет акций «Азовобщемаша», принадлежащий компании Derison Holdings Limited (Кипр), уменьшился до 19,705%.

Справка УНИАН. Машиностроительное предприятие «Азовобщемаш» входит в структуру ОАО «Азовмаш», созданного в 2000 году.

ОАО "Азовобщемаш" занимается выпуском передвижных и стационарных средств авиазаправки военной и гражданской авиации; большегрузных автомобильных транспортировщиков светлых и вязких нефтепродуктов и сжиженных газов; заправочных средств для ракет космического и боевого назначения; бронированных корпусов бронетанковой техники; специализированных железнодорожных цистерн для светлых и вязких нефтепродуктов, аммиака и сжиженных газов; котлов стальных водогрейных автоматизированных для систем автономного теплоснабжения мощностью 0,63 МВт; 1,0 МВт; транспортных контейнеров для хранения и транспортировки отходов ядерного топлива атомных электростанций.

ОАО «Азовмаш» (г. Мариуполь, Донецкая обл.) создано в 2000 году на базе нескольких объединенных предприятий Мариуполя: АО «Азов», «Азовобщемаш», «Мариупольский термический завод», Специализированный конструкторско-технологический институт. Предприятие было монополистом в Советском Союзе по выпуску большегрузных топливозаправщиков.

Акционерами ОАО «Азовмаш» являются Фонд госимущества Украины (50%) и ЗАО «Украинская промышленно-транспортная компания» (50%).