Конечным владельцем СК «ТАС» остается Тигипко

Сделка по продаже 99,9487% акций страховой компании «ТАС» кипрской «Т.А.С. Оверсиз Инвестментс Лимитед» является технической. Конечным владельцем СК остается Сергей ТИГИПКО.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ИФГ «ТАС», переданном агентству УНИАН.

«Данная операция соответствует стратегии развития ИФГ «ТАС», является последовательным шагом на пути усовершенствования ее управленческой структуры, имеет сугубо технический характер и не влияет на структуру акционеров. Конечным владельцем СК «ТАС» и всей ИФГ «ТАС» остается Сергей ТИГИПКО» - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, кипрская «Т.А.С. Оверсиз Инвестментс Лимитед» (г. Никосия, Кипр) стала владельцем 99,94871% акций ЗАО «Страховая компания «ТАС» (г. Киев).

Пакет акционера СК «ТАС» - компании «Алкеми Лимитед» (г. Никосия, Кипр) уменьшился до 0,0256% (с 368 акций до 1 акции). ЗАО «Страховая компания «Индустриальная» (ранее владела 65,4% (2 551 акция) СК «ТАС») и ООО «Инвест-Сити» (ранее владело 25% (980 акций) СК «ТАС») вышли из состава акционеров СК «ТАС».

Справка УНИАН. ЗАО «Страховая компания «ТАС» создано 6 мая 2000 года под названием ЗАО «Страховая компания «ПриватПолис».

24 апреля 2001 года компания была переименована в ЗАО «Страховая компания «ТАС».

По итогам первого полугодия 2009 года страховые платежи компании составили 68,799 млн. грн., страховые выплаты – 1,99 млн. грн.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, на 28 августа 2008 года акционерами компании являлись: Alkemi Limited (Кипр) – 24,5128%, ЗАО «Страховая компания «Индустриальная» – 65,4105% и Сергей ТИГИПКО – 10,0513%.

В конце марта 2009 года С.ТИГИПКО продал принадлежащий ему пакет акций страховщика ООО «Инвест-Сити». При этом, по данным СК, конечным ее владельцем является Сергей ТИГИПКО.