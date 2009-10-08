«Т.А.С. Оверсиз Инвестментс Лимитед» стала владельцем 99,95% СК «ТАС»

Компания «Т.А.С. Оверсиз Инвестментс Лимитед» (г. Никосия, Кипр) стала владельцем 99,94871% акций ЗАО «Страховая компания «ТАС» (г. Киев).

Об этом сообщается в официальном интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, пакет акций СК «ТАС», принадлежащий кипрской компании, увеличился с 0 до 3 898 простых именных акций.

Также сообщается, что пакет акционера СК «ТАС» - компании «Алкеми Лимитед» (г. Никосия, Кипр) уменьшился до 0,0256% (с 368 акций до 1 акции).

Кроме того, в сообщении указывается, что ЗАО «Страховая компания «Индустриальная» (ранее владела 65,4% (2 551 акция) СК «ТАС») и ООО «Инвест-Сити» (ранее владело 25% (980 акций) СК «ТАС») вышли из состава акционеров СК «ТАС»

Справка УНИАН. ЗАО «Страховая компания «ТАС» создано 6 мая 2000 года под названием ЗАО «Страховая компания «ПриватПолис».

24 апреля 2001 года компания была переименована в ЗАО «Страховая компания «ТАС».

По итогам первого полугодия 2009 года страховые платежи компании составили 68,799 млн. грн., страховые выплаты – 1,99 млн. грн.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, на 28 августа 2008 года акционерами компании являлись: Alkemi Limited (Кипр) – 24,5128%, ЗАО «Страховая компания «Индустриальная» – 65,4105% и Сергей ТИГИПКО – 10,0513%.

В конце марта 2009 года С.ТИГИПКО продал принадлежащий ему пакет акций страховщика ООО «Инвест-Сити». При этом, по данным СК, конечным ее владельцем является Сергей ТИГИПКО.