Украинский фондовый рынок значительно вырос
18:14, 08 октября 2009Фондовый рынок
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Итоги сегодняшних торгов
Индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов повысился на 2,04% – до 604,78 пункта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 7 млн. 841 тыс. грн.
Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов повысился на 3,42% – до 1481,13 пункта. Общий объем торгов составил 26 млн. 761 тыс. грн.
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