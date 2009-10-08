Украинский фондовый рынок значительно вырос

Индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов повысился на 2,04% – до 604,78 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 7 млн. 841 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов повысился на 3,42% – до 1481,13 пункта. Общий объем торгов составил 26 млн. 761 тыс. грн.