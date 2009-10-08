ГИУ получила лицензию на деятельность по выдаче кредитов

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) выдала Государственному ипотечному учреждению лицензию на осуществление деятельности по выдаче финансовых кредитов за счет собственных средств.

Об этом сообщается на официальном сайте Госфинслуг.

Согласно сообщению, соответствующее решение было принято на заседании комиссии сегодня.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100-процентная государственная гарантия.

В июне Кабмин передал ГИУ из управления Министерства финансов в управление правительства.

На 17 июля 2009 г. уставный фонд ГИУ составлял 200 млн. грн.

В конце сентября Кабмин решил увеличил уставный фонд ГИУ на 1 млрд. грн. – до 1,2 млрд. грн.