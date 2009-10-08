Эксперт: рынок акций продолжил восходящее движение

Украинский рынок акций, полный оптимизма и поддерживаемый динамикой мировых фондовых площадок, продолжил сегодня восходящее движение.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сказал старший брокер торгового отдела ЗАО «Альтана Капитал» Алексей РЕПИН.

По его словам, индекс Украинской биржи с момента открытия достиг отметки 1460 пунктов, остальное время торговля проходила аккуратно в пределах данного уровня. И только решение ЕЦБ оставить учетную ставку без изменения, и комментарии Ж.-К.ТРИШЕ о том, что текущий уровень ставок является подходящим, выступили в качестве факторов, поощряющих действия покупателей, подчеркнул брокер.

А.РЕПИН отметил также, что статистика по американской безработице оказалась заметно лучше прогнозов, что вызвало всплеск активности и на украинских фондовых площадках. Пробив 1465 пунктов, индекс УБ продолжил свое восходящее движение, закрепившись на уровне 1480 пунктов, сказал брокер. По его информации, наибольшим спросом сегодня пользовались акции «Мотор Сич» и Енакиевского метзавода, по которым было заключено максимальное количество сделок. Существенный рост был зафиксирован и по акциям «Стирола» (+11,96%), добавил А.РЕПИН.

По мнению брокера, «покупать уже по текущим уровням в настоящий момент достаточно опасно». Сейчас вероятность продолжения роста рынка и коррекции примерно одинаковая, объяснил он.

Как отметил А.РЕПИН, на следующей неделе продолжится период отчетности американских компаний за 3-й квартал. Свои финрезультаты теперь опубликуют банки и финансовые организации, сообщил он.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов повысился на 2,04% – до 604,78 пункта. Общий объем торгов составил 7 млн. 841 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи сегодня вырос на 3,42% – до 1481,13 пункта. Общий объем торгов составил 26 млн. 761 тыс. грн.