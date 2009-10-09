Отчеты американских банков укажут направление рынкам акций

На следующей неделе инвесторы ожидают финансовые отчеты американских банков, и результаты их укажут дальнейшее направление мировым фондовым рынкам.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщила начальник аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елена ЕВДОЧЕНКО.

По ее словам, “сегодня на открытии ситуация для украинского рынка акций сложилась неплохая – мировые площадки накануне закрылись значительным ростом на позитивных макроэкономических и корпоративных новостях, а также выросли цены на нефть, что сегодня нашло свое отражение в росте курсовой стоимости акций «Укрнафты» на 3,61%”. Однако ближе к полудню у «быков» иссякли силы, что нашло свое отражение в фиксации прибыли и консолидации рынка, что является вполне закономерным после столь продолжительного роста, отметила аналитик.

Кроме того, считает Е.ЕВДОЧЕНКО, “для новых сил пока нет свежих идей, и даже отчетность крупнейшего производителя алюминия в США Alcoa, который неожиданно сообщил о прибыли (ожидали убыток 0,11 долл. на акцию) особо не вдохновил украинских участников рынка”.

Из сегодняшних новостей аналитик обратила внимание на торговый баланс США в августе и выступление главы ФРС Бена БЕРНАНКЕ об ужесточении денежно-кредитной политики.