ГПУ не видит оснований для уголовного дела по продаже ОПЗ

У Генеральной прокуратуры Украины нет оснований для возбуждения уголовного дела относительно попытки приватизации “Одесского припортового завода”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил генпрокурор Александр МЕДВЕДЬКО.

По его словам, Генпрокуратура получила от Фонда государственного имущества ответ на свой запрос относительно этого конкурса.

«Я считаю, в такой ситуации у нас нет оснований для возбуждения уголовного дела», - сказал А.МЕДВЕДЬКО.

Напомним, заместитель генпрокурора Татьяна КОРНЯКОВА 30 сентября сказала: «Для уголовного дела нужно, чтобы государству был нанесен ущерб. Для того чтобы определить, нанесен ли ущерб, необходимо, чтобы этот конкурс состоялся, а, как известно, комиссия Фонда госимущества признала этот конкурс не состоявшимся».

Как сообщал УНИАН, 29 сентября ООО "Нортима" (Украина) приобрело контрольный пакет ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) в размере 99,567% уставного фонда за 5 млрд. грн. Цена продажи превысила начальную на 1 млрд. грн. Шаг аукциона составлял 50 млн. грн. В торгах приняли участие 3 компании - ООО "Азот-сервис (Россия) (подала заявку от имени ООО "СИБУР") ", ООО "Фрунзе-Флора (Украина)” и ООО "Нортима" (Украина).

Позже исполняющий обязанности председателя Фонда госимущества Дмитрий ПАРФЕНЕНКО сообщил, что комиссия по приватизации ОПЗ Фонда госимущества приняла решение не признавать ООО «Нортима» победителем в конкурсе по приватизацию завода в связи с тем, что он был продан по заниженной цене.

Кроме того, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, комментируя результаты проведения приватизации ОПЗ, обвинила в сговоре претендентов на приобретение ОПЗ с целью приватизации предприятия по заниженной цене.

Премьер-министр подчеркнула, что в результате действий Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и украинских судов, количество претендентов на покупку предприятия существенно сократилось, что позволило тем, кто остался, вступить в сговор.