Эксперт: рост украинских акций зависит от мировых компаний

Дальнейший рост фондового рынка Украины зависит от отчетности ведущих мировых компаний.

Так прокомментировал УНИАН текущую ситуацию на рынке глава инвестиционного отдела КУА «Бонум Груп» Александр СПАСИЧЕНКО.

«Тренд украинского рынка ценных бумаг на ближайшие 2-3 месяца во многом зависит от финансовых результатов крупнейших мировых эмитентов за третий квартал 2009 года», – сказал он.

В этой связи А.СПАСИЧЕНКО отметил, что полугодичный рост бирж Украины проходил на волне общемировых повышательных тенденций. «Продолжат ли крупнейшие инвесторы мира вкладывать и дальше в emergin markets (развивающиеся рынки – УНИАН), к которым относится и наша страна, зависит от их прибылей на основных мировых площадках», – добавил он.

По словам А.СПАСИЧЕНКО, несмотря на то, что наибольшие темпы развития сегодня демонстрируют emergin markets, мировой тренд продолжает определяться на торгах бумагами крупнейших компаний мира, входящих в индексы Nasdaq и Dow Jones.

По словам главы инвестиционного отдела КУА «Бонум Груп», масштабная публикация отчетов начнется уже на следующей неделе. Так, во вторник внимание рынка будет приковано к финансовым результатам Johnson & Johnson и Intel Corporation, в среду – JPMorgan Chase & Co. и металлургического гиганта POSCO. Четверг станет во многом определяющим для дальнейших настроений инвесторов. Они получат почву для размышлений в виде данных Citigroup Inc., Goldman Sachs, Google, IBM, Merck Ltd, Nokia. И наконец, в последний день недели станут известны результаты деятельности крупнейших компаний Bank of America Corporation и General Electric.

А.СПАСИЧЕНКО также отметил, что период отчетности может привнести на рынок излишнюю волатильность. При этом, по его словам, успешные данные по одному эмитенту будут подстегивать игроков к покупкам, а последовавшие затем провальные результаты другой компании могут способствовать уже распродаже акций. «В целом мы ожидаем преимущественно позитивных результатов деятельности эмитентов на волне быстрого восстановления мировой экономики и доступности кредитных ресурсов для бизнеса на Западе», – отметил эксперт.

«Таким образом, все очевиднее будут выглядеть предпосылки для продолжения роста большинства мировых бирж, в том числе и украинских», – добавил он.