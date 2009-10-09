Украинский фондовый рынок снова вырос

Индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов повысился на 2,07% – до 617,27 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 43 млн. 280 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов повысился на 1,24% – до 1499,45 пункта. Общий объем торгов составил 30 млн. 300 тыс. грн.