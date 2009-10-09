Эксперт: УБ и ПФТС выросли

Фондовые индексы Украинской биржи (УБ) и ПФТС по итогам этой недели (2-9 октября) выросли на 10,38% и 8,2% соответственно. Об этом говорится в переданном агентству УНИАН аналитическом отчете «Фондовой компании «Автоальянс-инвест».

Как отмечается в отчете, четыре торговые сессии из пяти состоявшихся на этой неделе индексы росли. Лишь среду, 7 октября, отечественные фондовые индикаторы завершили в «минусе» (индекс УБ потерял 1,52%, а индекс ПФТС – 0,71%).

Как говорится в отчете «Автоальянс-инвест», отечественный рынок акций поддался внешнему негативному фону из-за снижения цен на сырьевые ресурсы и падения европейских фондовых рынков в связи с выходом данных по ВВП еврозоны за второй квартал, оказавшимся хуже ожидаемых (ВВП снизился на 0,2% относительно предыдущего квартала, в первом квартале падение ВВП еврозоны составило 2,5%).

В понедельник, 5 октября, индекс УБ прибавил 3,11%, а индекс ПФТС 2,9%. Во вторник, 6 октября, индексы выросли на 3,83% и 2,9%, в четверг, 8 октября, – на 3,43% и 2,04%.

В пятницу индекс ПФТС увеличился на 2,07%, а индекс УБ на 1,24%.

Лидером роста по котировкам среди голубых фишек УБ сегодня стали бумаги «Западэнерго» (+10,92%). В аутсайдерах оказались акции «Енакиевского металлургического завода» (-2,43%).