Американские индексы демонстрируют рост

К закрытию торгов в пятницу, 9 октября, индекс Dow Jones повысился на 0,8%, достигнув 9864,94 пункта.

Индекс NASDAQ вырос на 0,72%, составив 2139,28 пункта.

Как сообщал УНИАН, к закрытию торгов в четверг, 8 октября, индекс Dow Jones повысился на 0,63%, достигнув 9786,87 пункта.

Индекс NASDAQ вырос на 0,64%, составив 2123,93 пункта.

DJIA (Dow Jones Industrial Average, промышленный индекс Доу-Джонса) - средний показатель движения курсов акций 30 крупнейших промышленных корпораций.

S&P 500 (Standard and Poor 500 Index) - индекс цен акций 500 крупнейших по рыночной капитализации компаний.

NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation, автоматизированная система котировки Национальной ассоциации фондовых дилеров) - индекс высокотехнологичных компаний. Он рассчитывается на основании котировок обыкновенных акций всех компаний (резидентов США и иностранных), торгуемых во внебиржевой системе NASDAQ, взвешенных по рыночной капитализации.