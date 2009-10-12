Фондовый рынок РФ умеренно вырос на открытии

Рынок акций РФ открылся в понедельник ожидаемым умеренным ростом индексов, индикатор ММВБ поднялся на 0,81%, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные бирж.

На открытии индекс вырос до уровня 1318,74 пункта. Индекс РТС поднялся в начале торгов на 0,37% - до 1377,12 пункта. Аналитики в понедельник ожидали умеренно позитивное открытие рынка при благоприятном внешнем фоне. По итогам десяти минут торгов в понедельник индекс ММВБ вырос на 0,99% - до 1321,15 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,58% - до 1380,01 пункта.

Американские биржи в пятницу закрылись в плюсе, поводом для оптимизма стали макроэкономические данные и позитивная отчетность алюминиевой компании Alcoa. Продолжают рост и цены на нефть, которые в ходе азиатских торгов достигли отметки 72,4 доллара за баррель. Росту нефти способствует слабый доллар.

На азиатских биржах в понедельник наблюдается разнонаправленная динамика, поскольку давление на рынки оказывают негативные прогнозы финансовых показателей крупных компаний региона. Японские биржи закрыты в связи с праздничным днем.