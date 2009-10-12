На фондовом рынке Китая введены новые правила

Новые правила, регулирующие деятельность иностранных инвесторов на местном фондовом рынке, вступили сегодня в силу в Китае.

В соответствии с распространенным заявлением государственного управления валютных операций КНР, на 25% повышен "стоимостный порог" по приобретению иностранными компаниями акций китайских предприятий, номинированных в юанях /акции группы "А" на фондовых рынках Шанхай и Шэньчжэня/. Таким образом, максимально возможный общий объем инвестиций на фондовых площадках материкового Китая увеличился для иностранцев до 1 млрд долларов.

В настоящее время через институт квалифицированных иностранных инвесторов /QFII/ на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах действуют 76 иностранных финансовых компаний, передает ПРАЙМ-ТАСС.