Акции Европы растут вслед за финсектором

Европейские рынки акций в понедельник открылись уверенным ростом вслед за банковским и сырьевым секторами, а также бумагами голландского концерна Philips Electronics, результаты которого превзошли ожидания аналитиков, сообщает Рейтер.

К 12.20 МСК панъевропейский индекс FTSEurofirst 300 поднялся на 0,77 процента до 1.005,86 пункта. Акции Philips Electronics подорожали на 6,25 процента.

"На рынке прибавилось энтузиазма, потому что игроки ждут более позитивных результатов компаний", - сказал Джастин Уркхарт Стьюарт из Seven Investment Management.

Акции энергетических компаний оказались в числе лидеров благодаря тому, что нефть подорожала более чем на один процент. Бумаги BG Group, BP, Dana Petroleum и Total прибавили 0,3-3,6 процента.

Неплохо чувствовал себя банковский сектор: акции HSBC, UBS и Deutsche Bank набрали от 0,95 до 1,76 процента.

Британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,86 процента, немецкий DAX - на 1,54 процента, французский CAC 40 - на 1,08 процента.