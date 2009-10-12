Эксперт: евробонды вернули себе лидерство

Украинский рынок евробондов вернул себе сомнительное лидерство среди наиболее рисковых рынков для западных инвесторов. Об этом говорится в переданном УНИАН еженедельном обзоре рынка еврооблигаций, подготовленном старшим экономистом инвестиционной группы «Сократ» Михайлом САЛЬНИКОВЫМ.

Отмечается, что котировки кредитно-дефолтных свопов (CDS) по пятилетним суверенным украинским евробондам за последнюю неделю несколько подросли с 1200 до 1240 пунктов. В этой связи акцентируется, что в начале апреля 2009 года украинские CDS уступили первенство аргентинским бумагам, а неделю назад, учитывая постепенное снижение аргентинских CDS, вновь стали наиболее высокими в мире. "Несмотря на стабилизацию валютного рынка, инвесторы остро отреагировали на реструктуризацию евробондов "Нафтогаза", что и продолжает оставаться главной причиной роста свопов", - говорится в обзоре.

В соответствии с обнародованным в обзоре прогнозом, рынок на следующей неделе будет отыгрывать оглашенные условия реструктуризации евробондов «Нафтогаза». "Мы ожидаем дальнейшего повышения кредитно-дефолтных свопов и доходностей по суверенным и квазисуверенным евробондам", - отмечается в обзоре ИГ "Сократ". Следующим существенным новостным событием, которое будет влиять на рынок до конца ноября, по мнению экспертов "Сократа", станут итоги переговоров правительства с миссией МВФ, которая приезжает в Украину уже в середине октября. "В случае возникновения задержек с четвертым траншем кредита, дальнейший рост доходности выглядит как наиболее вероятный сценарий", - отмечается в прогнозе.