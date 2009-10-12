МФС передал права ВДЦБ

ОАО «Межрегиональный фондовый союз» (МФС) сегодня, 12 октября, осуществил передачу целостного имущественного комплекса (ЦМК) ОАО «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг» (ВДЦБ).

Об этом говорится в сообщении ВДЦБ, переданном агентству УНИАН.

Сообщается, что ВДЦБ в результате передачи получил статус правопреемника и приобрел все права и обязанности и, таким образом, начал депозитарную деятельность.

Отмечается также, что с 12 октября вся операционная деятельность, которую проводил МФС, осуществляется исключительно ВДЦБ. "Клиенты МФС автоматически переводятся на обслуживание к ВДЦБ. Оплата услуг будет осуществляться клиентами на текущий счет ВДЦБ", - говорится в сообщении. В соответствии с обнародованной в пресс-релизе информацией, до конца октября операции будут осуществляться по договорам с МФС.

Справка УНИАН. В апреле 2008 года по инициативе Национального банка Украины было создано ОАО «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг». В состав учредителей вошли НБУ, ПФТС, УМВБ и коммерческие банки (всего 22 учредителя). Пакет НБУ в уставном фонде составлял 25%.

Собрание учредителей ВДЦБ в апреле 2008 года предложило акционерам клирингового депозитария МФС объединиться. Акционеры МФС одобрили в конце февраля 2009 года продажу целостного имущественного комплекса "Всеукраинскому депозитарию ценных бумаг".