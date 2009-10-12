Украинский фондовый рынок сегодня вырос очень значительно
17:59, 12 октября 2009Фондовый рынок
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Результаты торгов
Индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов повысился на 5,23% – до 649,54 пункта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 19 млн. 821 тыс. грн.
Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов вырос на 6,18% – до 1592,14 пункта. Общий объем торгов составил 32 млн. 238 тыс. грн.
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