Украинский фондовый рынок сегодня вырос очень значительно

Индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов повысился на 5,23% – до 649,54 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 19 млн. 821 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов вырос на 6,18% – до 1592,14 пункта. Общий объем торгов составил 32 млн. 238 тыс. грн.