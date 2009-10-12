«Нортима» обвиняет ФГИ в незаконном использовании 400 млн. грн.

ООО «Нортима» заявляет, что Фонд государственного имущества Украины незаконно использует 400 млн. грн., внесенных компанией в качестве конкурсной гарантии для участия в приватизационном конкурсе по приватизации «Одесского припортового завода».

Об этом говорится в заявлении ООО «Нортима», переданном УНИАН.

В частности, ООО «Нортима» заявляет «о крайнем возмущении непоследовательными действиями Фонда государственного имущества Украины, связанными с приватизационным конкурсом по ОАО «Одесский припортовой завод». В частности, тем, что ФГИУ до официального признания «Нортимы» победителем конкурса по ОАО «ОПЗ» безосновательно пользуется денежными средствами, представляющими собой конкурсную гарантию, перечисленную «Нортимой».

«Помимо того, что в нарушение «Положения о порядке проведения конкурсов по продаже пакетов акций акционерных обществ» приватизационное ведомство отказалось признавать нашу компанию победителем приватизационного конкурса по продаже государственного пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод», ФГИУ по состоянию на настоящее время не вернул ООО «Нортима» 400 млн. грн., внесенных в качестве конкурсной гарантии для участия в приватизационном конкурсе по продаже 99,567% акций ОАО «ОПЗ», - отмечается в заявлении.

При этом компания ссылается на приказ Фонда госимущества Украины №1532 от 29 сентября 2009 года «О результатах конкурса по продаже акций ОАО «Одесский припортовый завод». В нем содержится распоряжение Департаменту финансовой работы ФГИУ относительно возврата конкурсной гарантии участникам вышеупомянутого конкурса - в частности, о возврате обществу с ограниченной ответственностью «Нортима» 400 млн. грн., перечисленных этой компанией на счет ФГИУ 18 сентября 2009 г.

«Вынуждены констатировать, что Приказ ФГИУ № 1532 не выполняется – сумма конкурсной гарантии в размере 400 млн. грн. не возвращена ООО «Нортима», - отмечает компания.

«Считаем подобные действия Фонда государственного имущества Украины незаконными, - говорит официальный представитель ООО «Нортима» Роман ЖУГАН. - ФГИУ продолжает практику правового нигилизма и систематически нарушает украинское законодательство, чем наносит непоправимый урон имиджу Украины в глазах международного инвестиционного сообщества».

«Официально заявляем, что до того момента, как Фондом госимущества будет заключен с ООО «Нортима», как с победителем приватизационного конкурса, договор купли-продажи акций ОАО «Одесский припортовой завод», государство не имеет ни юридического основания, ни морального права пользоваться денежными средствами, внесенными нашей компанией в качестве конкурсной гарантии», - отмечается в заявлении компании.

А безосновательное затягивание Фондом госимущества Украины возврата суммы конкурсной гарантии, внесенной компанией до проведения конкурса, «считаем нарушением наших конституционных прав», заявляют в ООО «Нортима».

Как сообщал УНИАН, 29 сентября ООО "Нортима" (Украина) приобрело контрольный пакет ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) в размере 99,567% уставного фонда за 5 млрд. грн. Цена продажи превысила начальную на 1 млрд. грн. Шаг аукциона составлял 50 млн. грн. В торгах приняли участие 3 компании - ООО "Азот-сервис (Россия) (подала заявку от имени ООО "СИБУР") ", ООО "Фрунзе-Флора (Украина)” и ООО "Нортима" (Украина).

Позже исполняющий обязанности председателя Фонда госимущества Дмитрий ПАРФЕНЕНКО сообщил, что комиссия по приватизации ОПЗ Фонда госимущества приняла решение не признавать ООО «Нортима» победителем в конкурсе по приватизацию завода в связи с тем, что он был продан по заниженной цене.