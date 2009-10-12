Эксперт: ситуация на рынке акций более чем позитивная

Украинский фондовый рынок завершил прошлую неделю более чем позитивно – индекс Украинской биржи (UX) вырос на 10,38% до 1499,45 пункта, ПФТС – на 8,23% до 617,27 пункта.

Об этом УНИАН сообщил аналитик инвестиционной группы «АРТ-Капитал» Станислав ЗЕЛЕНЕЦКИЙ.

Таким образом, подчеркнул он, отечественные площадки вплотную приблизились к отметке 1500 пунктов по индексу Украинской биржи и преодолели новое психологическое сопротивление в 600 пунктов по ПФТС.

По словам аналитика, практически всю неделю на рынке царил «бычий» тренд, но исключение составила пятница – хотя UX и показал +1,24%, по большинству blue chips (голубых фишек) произошла коррекция. При этом акции «Захидэнерго» (+18,39%) сумели «вытянуть» биржевые индикаторы, сообщил С.ЗЕЛЕНЕЦКИЙ.

Как отметил аналитик, одна из самых консервативных бумаг «выстрелила» в пятницу на новости об увеличении тарифов «Захидэнерго» на производство тепловой энергии на 31,58‐52,99% с 8 октября 2009 года. Он напомнил, что данное решение было принято НКРЭ. По расчетам аналитика, повышение тарифов дополнительно принесет энергокомпании в четвертом квартале около 70 млн. грн. (+8%) выручки. Однако это в целом незначительно повлияет на годовые финансовые результаты, учитывая новые требования НКРЭ по повышению запасов угля на ТЭС, считает С.ЗЕЛЕНЕЦКИЙ.