Astrum: Украинский рынок акций - в "перекупленном" состоянии

На данный момент украинский рынок акций находится в "перекупленном" состоянии, однако растет ввиду ожидания хороших результатов текущего сезона квартальных отчетов в США и Европе.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

Он отметил, что отечественный фондовый рынок вырос в понедельник, 12 октября, на фоне бурного оптимизма на мировых фондовых и сырьевых рынках. Рост цен на нефть на 2,5% стал катализатором 10-процентного роста котировок акций «Укрнафты», которые выступили локомотивом роста рынка в целом, сообщил стратег.

По словам К.ЛИТВИНА, абсолютным лидером вчерашних торгов стали бумаги «Укртелекома», взлетевшие на 17,6% на ожидании приватизации компании в 2010 году.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов 12 октября повысился на 5,23% – до 649,54 пункта. Объем торгов составил 19 млн. 821 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 6,18% – до 1592,14 пункта. Объем торгов составил 32 млн. 238 тыс. грн.