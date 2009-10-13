Торги на Уолл-стрит открылись разнонаправленно

Американский фондовый рынок открылся во вторник разнонаправленным движением основных индексов на фоне разочаровавших инвесторов данных о продажах Johnson & Johnson за третий квартал, несмотря на слабеющий доллар, который благоприятствует сырьевым рынкам. Об этом сообщает Рейтер.

Johnson & Johnson, крупнейший в мире производитель гигиенических товаров и лекарств, отчитался о прибыли, которая оказалась лучше ожиданий, и повысил прогноз прибыли на 2009 год, однако, объемы продаж компании недотянули до ожиданий рынка.

Акции Johnson & Johnson подешевели более чем на 2 процента после открытия рынка.

Цены на нефть и металлы продолжают расти по мере дальнейшего ослабления доллара: во вторник курс американской валюты опустился на 0,4 процента к корзине ключевых валют, а бумаги горнодобывающих и энергетических компаний, напротив, подорожали. Акции Newmont Mining Corp поднялись на 2,17 процента.

Президент LibertyView Capital Management Рик Меклер ожидает, что предстоящие отчеты крупнейших американских корпораций превзойдут прогнозы аналитиков.

"Аналитики стали достаточно консервативными в своих прогнозах,.. поэтому я буду очень удивлен, если самые крупные компании не оправдают прогнозов", - сказал Меклер.

Вслед за Johnson & Johnson сегодня предстоит отчитываться крупнейшему в мире производителю микросхем Intel Corp.

К 17.41 МСК Dow Jones снизился на 0,20 процента до 9.866,07 пункта, индекс Standard & Poor`s 500 опустился на 0,21 процента до 1.073,90 пункта, индекс Nasdaq Composite поднялся на 0,22 процента до 2.143,77 пункта.

По словам Меклера, низкий курс доллара и процентные ставки могут простимулировать рост акций.