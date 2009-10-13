Фондовые рынки Европы закрылись спадом на 1,08-1,19%

Фондовые рынки Европы во вторник закрылись небольшим спадом - в пределах 1,08-1,19%, несмотря на позитивную отчетность американских компаний за третий квартал, сообщает агентство Франс Пресс.

Настроение игрокам испортило понижение рейтингов крупных банков, в частности, банковского гиганта Goldman Sachs Group Inc. авторитетным американским аналитиком Мередит Уитни. Ее прогнозы пользуются большой популярностью среди инвесторов в связи с тем, что ей удалось предсказать резкое падение прибыли Citigroup в 2007 году.

К закрытию торгов британский индекс FTSE 100 понизился на 1,08% - до отметки 5154,15 пункта. Германский DAX понизился на 1,19%, достигнув 5714,31 пункта. Французский индекс CAC по итогам торгов упал на 1,15% - до 3801,39 пункта. FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange 100 Index) - основной фондовый индекс Великобритании, рассчитывается по котировкам акций 100 британских компаний с максимальной рыночной капитализацией, взвешенных по рыночной капитализации. DAX 30 (Deutscher Aktienindex) - основной фондовый индекс Германии, рассчитывается как индекс доходности акций 30 крупнейших компаний (по рыночной капитализации). CAC 40 (Cotation Assistee en Continu) - основной биржевой индекс Франции, рассчитывается как средневзвешенное по капитализации значение цен акций 40 крупнейших компаний.