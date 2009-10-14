Лидером по оборотам на УБ стала «Проспект Инвестментс»

По итогам торгов в октябре инвестиционная компания «Проспект Инвестментс», постоянный партнер ИГ «Русские Фонды» в Украине, стала лидером по объему торгов акциями на Украинской бирже.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

«Достигнутые нами в октябре результаты еще раз доказывают, что частный инвестор может составить существенную конкуренцию профессиональным игрокам, так как это происходит в России, Европе, США и особенно в Китае. В настоящее время сложились все условия для массового доступа частных инвесторов на фондовый рынок и в Украине, поэтому совершенно нормально, что лидерами по оборотам в дальнейшем будут становиться компании, работающие с частными инвесторами»,- отмечает президент компании «Проспект Инвестментс» Владимир СИРЕНКО.