Нацдепозитарий заявляет о нарушениях

При передаче Всеукраинскому депозитарию ценных бумаг (ВДЦБ) целостного имущественного комплекса Межрегионального фондового союза (МФС) фактически состоялась передача инсайдерской информации.

Об этом говорится в переданном УНИАН обращении Национального депозитария Украины (НДУ) к профессиональным участникам фондового рынка.

Как отмечается в обращении, данная передача противоречит требованиям ч. 1 ст. 45 Закона Украины «О ценных бумагах и фондовом рынке», а передача информации об учете именных ценных бумаг без письменного разрешения клиентов МФС противоречит требованиям ч. 1 ст. 42 того же закона.

Кроме того, в НДУ обращают внимание на то, что «проведение операций ВДЦБ без перезаключения соответствующих договоров противоречит действующему законодательству и ставит под угрозу признание нелегитимными таких операций».

Как сообщал УНИАН, ОАО «Межрегиональный фондовый союз» (МФС) 12 октября осуществил передачу целостного имущественного комплекса (ЦМК) ОАО «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг» (ВДЦБ).

Как отмечают в ВДЦБ, в результате данной передачи Всеукраинский депозитарий ценных бумаг получил статус правопреемника и приобрел все права и обязанности и, таким образом, начал депозитарную деятельность.

Отмечается также, что с 12 октября вся операционная деятельность, которую проводил МФС, осуществляется исключительно ВДЦБ. «Клиенты МФС автоматически переводятся на обслуживание к ВДЦБ. Оплата услуг будет осуществляться клиентами на текущий счет ВДЦБ», – отмечают в депозитарии.

Справка УНИАН. В апреле 2008 года по инициативе Национального банка Украины было создано ОАО «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг». В состав учредителей вошли Национальный банк Украины, ПФТС, УМВБ и коммерческие банки (всего 22 учредителя). Пакет НБУ в уставном фонде составил 25%.

Собрание учредителей ВДЦБ в апреле 2008 года предложило акционерам клирингового депозитария МФС объединиться. Акционеры МФС в конце февраля 2009 года одобрили продажу целостного имущественного комплекса Всеукраинскому депозитарию ценных бумаг.