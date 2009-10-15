Эксперт: фондовый рынок продолжит рост

Украинский фондовый рынок, скорее всего, в ближайшее время продолжит рост, опираясь на благоприятные факторы и макроэкономическую статистику.

Такой прогноз озвучил в интервью корреспонденту УНИАН брокер торгового отдела ЗАО "Альтана Капитал" Евгений ПШЕНИЧКИН.

По его мнению, особое внимание инвесторов будет приковано к новостям от финансовых гигантов Citigroup, Goldman Sachs, Bank of America. “Но не стоит сбрасывать со счетов то обстоятельство, что полномасштабная коррекция так и не состоялась, хотя после недавнего ралли снижение пошло бы только на пользу”, - подчеркнул брокер.

Как отметил Е.ПШЕНИЧКИН, после незначительной коррекции, которую можно было наблюдать накануне, во вторник, украинские фондовые индексы возобновили рост. Открытие торгов в среду прошло на высоких уровнях, сообщил брокер. Он объяснил, что этому способствовал позитивный внешний фон: активно растущие фьючерсы на открытие американских бирж, позитивные данные с открытия российских и европейских площадок, положительная отчетность Intel за 3 квартал 2009 года.

По словам брокера, на протяжении торговой сессии среды активность участников оставалась стабильно высокой, позитивные настроения преобладали. Поддержку рынку оказали позитивная отчетность JP Morgan и лучше ожиданий данные о розничных продажах в США, отметил он.

Брокер сообщил, что в течение вчерашнего дня индекс Украинской биржи не опускался ниже 1600 пунктов. В лидерах роста оказались бумаги преимущественно низколиквидных эмитентов: “Сан Интербрю Украина”, Дружковского машиностроительного завода, “Житомироблэнерго”,” Укртелекома”, Ясиновского коксохима, отметил Е.ПШЕНИЧКИН. Он уточнил, что эти эмитенты по итогам дня подросли на 10-20%. Как отметил брокер, среди ликвидных эмитентов рост в 3-5% продемонстрировали Алчевский МК, Авдеевский коксохим, Енакиевский МЗ, “Мотор Сич”.

Е.ПШЕНИЧКИН напомнил, что по итогам среды индекс УБ подрос на 3,02%, а индекс ПФТС – на 1,53%. Суммарный объем торгов на рынке акций на обеих площадках составил около 56 млн.грн., сообщил он.