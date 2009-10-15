Эксперт: украинский фондовый рынок сильно перегрет

Сейчас украинский фондовый рынок сильно перегрет, поэтому инвесторы хотят зафиксировать часть прибыли перед следующей волной роста.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал старший брокер ЗАО «Альтана Капитал» Алексей РЕПИН.

Скорее всего, считает он, коррекция на отечественном рынке акций в пятницу продолжится.

По словам брокера, сегодняшний день на украинских фондовых площадках начался с повышения основных индексов. Он отметил, что этому способствовал положительный внешний фон: рост рынков США и Азии, повышение цен на сырьевых рынках до максимальных значений в этом году и дальнейшее ослабление доллара. Однако сразу после утреннего роста котировки устремились вниз, сообщил брокер. Уже через час после открытия рост, наблюдаемый в начале торгов, был фактически отыгран, подчеркнул он.

Как сообщил А.РЕПИН, падение на украинском рынке акций усилилось после обеда. Он считает, что вышедшие лучше ожиданий аналитиков результаты Goldman Sachs и Citigroup за третий квартал текущего года практически не оказали серьезной поддержки рынку.

По информации брокера, наиболее активно сегодня торговались акции “Укрнафты”, по которым было заключено максимальное количество сделок за торговую сессию (222 сделки). Существенное падение было зафиксировано по бумагам “АвтоКрАЗа”, которые снизились на 11,76%, сообщил он.

Как отметил А.РЕПИН, По результатам сегодняшних торгов украинский фондовый рынок закрылся снижением основных фондовых индексов: индекс УБ упал на 1,19%, ПФТС - на 2,28%.