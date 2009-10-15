Эксперт: стоимость ОПЗ составляет 250–300 млн. долл.

Стоимость Одесского припортового завода (ОПЗ) на сегодня составляет 250 - 300 млн. долл.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила аналитик инвестиционной компании Dragon Capital Тамара ЛЕВЧЕНКО.

По ее мнению, еще в прошлом году стоимость предприятия могла составить до 1 млрд. долл. в связи с рекордными мировыми ценами на удобрения. Однако, по словам Т.ЛЕВЧЕНКО, уже в этом году цена на удобрения упала в 3 – 4 раза. К тому же, по словам аналитика, в соответствии с условиями конкурса по продаже ОПЗ, тарифообразовательная политика по перегрузке аммиака оставалось в ведении государством, а не новых собственников предприятия. В связи с этим, по словам аналитика, заявления должностных лиц о возможности продажи в этом году ОПЗ по цене на уровне 1 млрд. долл. можно расценивать скорее «как пожелания, а не как реальную оценку».

В будущем Т.ЛЕВЧЕНКО не исключила возможный рост стоимости предприятия в связи с ростом цен на удобрения, средняя цена на которые, по оценке аналитика, в 2010 году может вырасти на 10%. В то же время, по ее словам, основное влияние на стоимость Одесского припортового завода будет оказывать цена поставляемого ему газа. По оценке Т.ЛЕВЧЕНКО, если цена потребляемого ОПЗ газа возрастет до прогнозируемых 300 дол. за 1 тыс. куб. м, работа предприятия будет убыточной.

Как сообщал УНИАН, 29 сентября ООО "Нортима" (Украина) приобрело контрольный пакет ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) в размере 99,567% уставного фонда за 5 млрд. грн. Цена продажи превысила начальную на 1 млрд. грн.

Однако комиссия ФГИУ по приватизации Одесского припортового завода приняла решение не признавать ООО «Нортима» победителем в конкурсе по приватизацию ОАО «Одесский припортовый завод» в связи с тем, что он был продан по заниженной цене.

Комментируя решение комиссии и.о. главы ФГИУ Дмитрий ПАРФЕНЕНКО заявил, что считает адекватной ценой приватизации ОАО «Одесский припортовый завод» 8-9 млрд. грн.

Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.