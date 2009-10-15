Индекс ПФТС сегодня снизился на 2,28%

Индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов снизился на 2,28% – до 646,05 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 151 млн. 659 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов снизился на 1,19% – до 1597,17 пункта. Общий объем торгов составил 41 млн. 375 тыс. грн.