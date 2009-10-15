Индекс ПФТС сегодня снизился на 2,28%
21:06, 15 октября 2009Фондовый рынок
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Украинской биржи – на 1,19%
Индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов снизился на 2,28% – до 646,05 пункта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 151 млн. 659 тыс. грн.
Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов снизился на 1,19% – до 1597,17 пункта. Общий объем торгов составил 41 млн. 375 тыс. грн.
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