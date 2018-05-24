"В условиях кризиса цену ОПЗ можно признать адекватной..."

Вокруг продажи Одесского припортового завода разгорается скандал. 29 сентября на приватизационном конкурсе ООО "Нортима" (Украина) приобрело контрольный пакет ОПЗ за 5 млрд. грн. Цена продажи превысила начальную на 1 млрд. грн. Между тем, комиссия ФГИУ приняла решение не признавать «Нортиму» победителем конкурса в связи с тем, что завод, по версии Фонда, якобы был продан по заниженной цене…

Ситуацию комментирует руководитель экономических программ Центра исследований корпоративных отношений Вячеслав Бутко.

- Премьер-министр Юлия Тимошенко и глава ФГИ Дмитрий Парфененко в качестве причины непризнания результатов конкурса по приватизации Одесского припортового завода называли тот факт, что предложенная победителем цена слишком мала. Каково Ваше мнение на этот счет?

Во-первых, я думаю, что в нынешней ситуации 5 млрд. грн., предложенные «Нортимой» за ОПЗ, являются адекватной ценой. Во-вторых, высказывания Тимошенко и Парфененко базируются на их личном, сугубо субъективном мнении. При подобной оценке напрочь отсутствует экономико-методологический подход, зато в изобилии присутствуют эмоции. Сложно увидеть в них рациональную составляющую. Более того, не исключаю, что формируют причины для выдвижения подобных тезисов (о низкой цене за ОПЗ) определенные политические аспекты. В-третьих, немного экономической теории. Грамотным экономистам известно, что методы оценки предприятий обычно группируют в три классических подхода:

- затратный, основанный на учете издержек;

- доходный, основанный на учете доходов;

- сравнительный, основанный на сопоставлении объектов.

Не сомневаюсь, что простой вопрос: с применением какого из научных методов можно утверждать, что 5 млрд. грн. за Одесский припортовой завод - это мало, поставит в тупик и главу Кабмина, и руководителя ФГИ, и многих их политических сателлитов вместе с ситуативными союзниками. Уверен, что оценка текущей стоимости любого объекта должна базироваться не на личных субъективных суждениях, а на основе профессиональных аналитических исследований.

- А можно ли на более простом, популярном уровне порассуждать о цене ОПЗ?

Безусловно, можно. Для этого, пожалуй, лучше всего оценить перспективы рынка продукции, выпускаемой Одесским припортовым заводом. Я имею в виду основную продукцию, то есть, карбамид и аммиак. Скажу сразу, оценка перспектив рынков этих товаров крайне далека от радужной. Для того, чтобы придать весомость далее сказанному и по возможности убрать субъективную составляющую, буду ссылаться на прогнозы, которые дают такие авторитетные структуры, как Организация по вопросам сельского хозяйства и продовольствия при ООН и Международная федерация производителей удобрений. Они утверждают, что после рекордного урожая зерновых в 2008/09 маркетинговом году ожидается снижение на 1,5-2% производства зерновых в 2009/10 маркетинговом году. Поверьте, в мировых масштабах при переводе из относительных величин в абсолютные это очень серьезные объемы.

- А к чему это приведет?

Логично предположить, что снижение производства зерновых приведет к уменьшению спроса на минеральные удобрения и сырье для их производства, коими и являются карбамид и аммиак. Более того, анализ статистических данных от Международной федерации производителей удобрений показывает, что отношение фермеров к закупкам удобрений кардинально изменилось за два последних года. Сейчас аграрии стараются отложить закупку удобрений на максимально длительное время. С одной стороны, финансовый кризис, мягко говоря, не прибавил им свободных оборотных средств, а с другой стороны - чувствуется, что фермеры во всем мире ожидают дальнейшего снижения цен на минеральные удобрения. Наиболее явно это ощущается там, где у трейдеров сохранились большие запасы закупленных удобрений. Отмечу, что это в том числе и те страны, куда экспортируется продукция ОПЗ – Турция, Норвегия, Греция, Словакия (аммиак) и Италия, опять Турция, Албания, Вьетнам, Пакистан (карбамид).

- Получается, что рыночные перспективы ОПЗ не самые лучшие?

Я не хочу представлять положение дел исключительно в негативном свете, но, вероятно, - да. Усугубляет ситуацию с перспективами ОПЗ тот факт, что оживления мирового сельскохозяйственного рынка, если следовать консенсусу-прогнозу ведущих профильных аналитиков, не следует ожидать ранее 2012 года. Более того, помнится, что за пару недель до проведения приватизационного конкурса по ОПЗ и.о. главы ФГИ Д.Парфененко в эфире программы «Свобода слова» (телеканал ICTV) сообщил о том, что в его распоряжении есть подготовленная авторитетными (в том числе и иностранными) специалистами аналитическая записка, согласно которой восстановление рынков карбамида и аммиака произойдет лишь в 2013 году. Кстати, таким образом и обосновывалась стартовая цена за ОПЗ.

- Почему тогда увеличение цены покупки над стартовой ценой на 25% считается правительством чем-то вроде неудачи?

Я полагаю, что здесь у руководства Кабмина присутствует некая политическая субъективная составляющая, скорее даже геополитическая. Видимо, не воплотились в жизнь некие планы. Вот только является ли подобное достаточным основанием для отмены результатов конкурса? С юридической точки зрения – не является. Ибо иначе личные приоритеты тех или иных политиков могут окончательно «подмять» как правовые основы государства Украина, так и экономическую целесообразность.

- Возвращаясь к цене ОПЗ, Вы считаете, что 5 млрд. грн. – нормальная цена за этот объект?

Считаю, что в условиях мирового экономического кризиса, долгосрочных негативных прогнозов развития профильных рынков, перманентно нестабильной политической ситуации в нашей стране, цену ОПЗ в 624 млн. долл. (по курсу НБУ на день проведения приватизационного конкурса) можно признать адекватной. Кстати, хочу обратить внимание на точку зрения, которую высказывают профессиональные участники фондового рынка. Я имею в виду аналитиков инвестиционных компаний. Так вот, цена в 5 млрд. грн. ими признается вполне успешной. При этом некоторые наиболее пессимистические настроенные специалисты говорят о том, что сейчас ОПЗ стоит 250-300 млн. долл. Обращаю внимание – это мнение аналитиков фондового рынка, которые не злоупотребляют голословными утверждениями. Мнение этих специалистов базируется на использовании многократно проверенных экономико-математических моделей, которые учитывают все факторы, влияющие на текущую стоимость объекта. Думаю, что доверие к этой оценке должно быть априори несопоставимо выше, нежели к высказываниям политиков, преследующих свои персональные интересы.

- Какими Вам видятся последствия скандала с продажей ОПЗ? Есть ли выход из создавшейся ситуации?

К сожалению, инвестиционная привлекательность Украины, и без того весьма невысокая, получила сильный удар. Внешние и внутренние инвесторы в очередной раз ощутили бесправность перед властью, убедились в том, что их права собственности в нашей стране не защищены. Не сложно спрогнозировать, как на это отреагирует международное инвестиционное сообщество.

Кроме того, могут возникнуть осложнения и при получении четвертого транша кредита от МВФ. Напомню, проведение приватизации ОПЗ было оговорено в Меморандуме о сотрудничестве Украины и Фонда. С учетом крайне напряженной ситуации в финансовом секторе нашей страны неполучение кредита МВФ может иметь весьма негативные последствия.

А с точки зрения выполнения государственного бюджета, ликвидации его дефицита, даже не хочется обсуждать отказ Кабмина от получения 5 млрд. грн. Ведь реальная стоимость денег в кризисные времена несопоставимо выше, чем во времена экономического расцвета. Извините за упрощенное сравнение, но согласитесь, что если человек несколько дней не ел, то он предпочтет сейчас тарелку борща красной икре через полгода.

Есть ли выход? Считаю, что ситуация вокруг приватизации ОПЗ крайне сложная, но не безвыходная. Уверен, что поиски достойных вариантов разрешения проблемы должны, в первую очередь, вести те, кто эту проблему создал. То есть, правительство и ФГИ. Хватит ли им воли? Не уверен, но это именно тот случай, когда нужно оставить эмоции, личные субъективные предпочтения и руководствоваться исключительно рациональными практическими соображениями. Развитие ситуации покажет, способно ли на это руководство исполнительной власти.

Беседу вел Аркадий Мозур (для УНИАН)