НБУ монетизировал 58% ОВГЗ, переданных банку «Киев»

На сегодняшний день Национальный банк Украины монетизировал 58% облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которые правительство передало в процессе рекапитализации в уставный капитал банка «Киев». Об этом говорится в пресс-релизе банка, которым располагает УНИАН.

"Объем монетизации облигаций внутреннего государственного займа, переданных правительством банку "Киев" в ходе рекапитализации, составляет 2,074 млрд. гривень из 3,565 млрд. гривень, внесенных государством в уставный капитал банка", - говорится в пресс-релизе.

По данным банка, монетизация ОВГЗ проходит постепенно, заявки на выкуп удовлетворяются по мере необходимости.

Как сообщалось, в результате докапитализации банка «Киев» государству принадлежит 99,93%, сумма рекапитализации составила 3,563 млрд. грн.

Справка УНИАН. АКБ «Киев» создан в 1993 году.

Активы банка «Киев» на 1 июля 2009 года составляли 3,456 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – до 2,906 млрд. грн., обязательства – до 4,069 млрд. грн., уставный капитал – 2,25 млн. грн., собственный капитал – «минус» 612,623 млн. грн.

Банк «Киев» закончил І полугодие 2009 года с убытком 1,2 млрд. грн. против 16,1 млн. грн. прибыли годом ранее.