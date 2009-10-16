Индекс ПФТС сегодня вырос на 0,59%
19:00, 16 октября 2009Фондовый рынок
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УБ - снизился на 0,54%
Индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов повысился на 0,59% – до 649,85 пункта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 110 млн. 241 тыс. грн.
Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов снизился на 0,54% – до 1588,55 пункта. Общий объем торгов составил 44 млн. 886 тыс. грн.
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