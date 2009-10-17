Необходимо сотрудничество украинского фондового рынка с NASDAQ

Министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН убежден, что сотрудничество украинских компаний с фондовой биржей National Association of Securities Dealers Automated Quotation (NASDAQ) (США) является стратегически важным и государство будет оказывать необходимую техническую поддержку в этом вопросе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минэкономики, об этом Б.ДАНИЛИШИН заявил в Нью-Йорке 16 октября во время посещения биржи NASDAQ, где принимал участие в закрытии торгов.

«Стратегия дальнейших экономических реформ в Украине будет способствовать утверждению общепринятых рыночных отношений в государстве, в том числе – развитию полноценного фондового рынка», - отметил Б.ДАНИЛИШИН.

Он выразил надежду, что сотрудничество украинского фондового рынка с фондовой биржей NASDAQ, высококачественная программная поддержка и высококвалифицированные консультации со стороны руководства и специалистов фондовой биржи NASDAQ, дадут дополнительные возможности привлечь иностранные инвестиции в Украину и повысят прозрачность и конкурентоспособность украинского фондового рынка.

«Мы открыты для общения и стремимся облегчить доступ украинским компаниям на ведущие торговые площадки», - сказал Б.ДАНИЛИШИН.

Он отметил, что Украина – это динамичная и современная страна, которая стремится стать в один ряд с экономически развитыми странами, хорошо понимая, что построение современного рынка невозможно без сотрудничества с основными партнерами мирового сообщества.

В рамках официального визита украинской делегации в США, Б.ДАНИЛИШИН встретился с профессорскими и преподавательскими коллективами университетов Нью-Йорка.

Б.ДАНИЛИШИН выразил убеждение, что подобные встречи являются важным инструментом развития двусторонних взаимоотношений между Украиной и США и способствуют расширению и углублению партнерства между странами.

Кроме этого, министр экономики Украины встретился с вице-президентом Международного рейтингового агентства «Moody`s Investors Service» Джонатаном ШИФФЕРОМ, с заместителем Комиссара штата Нью-Йорк по вопросам международного развития, старшим советником губернатора штата Нью-Йорк по вопросам международной торговли и развития Сэмом НАТАПОФФЫМ и президентом Торгово-промышленной палаты Манхеттена Нэнси ПЛОГЕР.

Б.ДАНИЛИШИН во время этих встреч отметил, что установление прямых контактов на уровне областей, городов, районов Украины и штатов США, расширение двустороннего сотрудничества между представителями влиятельных бизнес-структур городов-побратимов, развитие эффективных отношений в областях образования, культуры и социально-гуманитарной сфере положительно влияют на укрепление конструктивных отношений между двумя странами, создают действенный механизм для развития деловых и общественных связей и способствуют дальнейшей интенсификации украинско-американского стратегического партнерства.

***National Association of Securities Dealers Automated Quotation (NASDAQ) – одна из трех основных фондовых бирж США вместе с NYSE и AMEX. Основана в феврале 1971 года в Нью-Йорке. На NASDAQ торгуют акциями свыше 3000 компаний.