Китайский аналог Nasdaq откроется 23 октября

Китайская биржевая площадка для стартапов Growth Enterprises Market (GEM), создаваемая по аналогии с американской биржей Nasdaq, будет официально открыта 23 октября 2009 г. Об этом сообщил председатель Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг Китая Шан Фулинь, сообщает k2kapital.

Первые 28 инновационных компаний получат листинг на бирже GEM уже на следующей неделе, передает "Синьхуа".

Биржа будет зарегистрирована в Шэньчжэне, развивающемся мегаполисе на юге Китая. Власти КНР рассчитывают получить через площадку инвестиции на инновационные проекты.