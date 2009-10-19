Фондовый рынок РФ вырос на открытии в понедельник, индикатор ММВБ поднялся на 1,05%, сообщает РИА Новости.

Индекс вырос до отметки 1330,87 пункта. Индекс РТС начал день подъемом на 0,08% - до 1409,81 пункта. Поддержку рынку оказал продолжающийся рост цен на мировом рынке нефти. "По нашим оценкам, сегодняшний утренний фон в большей степени негативен для российского фондового рынка.

Тем не менее, выросшие цены на нефть способны оказать поддержку не только бумагам нефтегазовых компаний, но и рынку в целом", - полагает аналитик "Финама"Денис Круглов. Он напомнил, что американские фондовые индексы в пятницу закрылись в отрицательном диапазоне на разочаровавших инвесторов отчетах крупных компаний, таких как General Electric и Bank of America. Отчеты азиатских компаний также не вызвали оптимизма у участников рынка.

Вместе с тем, цены на нефть после закрытия российских бирж прибавили более 1%, фьючерс на нефть марки Brent торгуется вблизи отметки 77 долларов. По мнению аналитика группы компаний "Алор"Натальи Лесиной, в течение торговой сессии российские бумаги будут демонстрировать "боковое движение на спокойном внешнем фоне"; "лучше" рынка сегодня будут выглядеть акции нефтегазовых компаний, но "этот драйвер роста будет отыгран уже на открытии, что поспособствует фиксации прибыли". "Основные события сегодняшнего дня произойдут уже после завершения торгов на российском рынке", - добавила эксперт "Алора".

В частности, после окончания сессии будут оглашены данные по индексу рынка жилья США, а также ряд отчетностей за третий квартал, среди которых стоит выделить отчетность Apple.