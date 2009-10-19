Начало торгов в китайском аналоге NASDAQ отложено до 30 октября

Церемония начала торгов в китайской электронной торговой системе Growth Enterprises Market (GEM), создаваемой по образцу американской NASDAQ, пройдет 30 октября, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на заявление Шэньчжэньской фондовой биржи (Shenzhen Stock Exchange, SZSE).

Ранее председатель Комитета по контролю над ценными бумагами КНР Шан Фулинь (Shang Fulin) заявил китайскому агентству, что церемония открытия торговой системы GEM состоится 23 октября. К этому моменту решение вывести свои бумаги на GEM приняли 28 компаний. Фулинь отметил, что компании, которые будут торговаться на GEM в среднем меньше тех, которые торгуются на основной площадке Шэньчжэньской фондовой биржи. "Инвесторы должны ознакомиться с особенностями GEM и оценить уровень приемлемого для них риска, чтобы решить участвовать в торгах на GEM, или нет", - заявил он.

NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation, автоматизированная система котировки Национальной ассоциации фондовых дилеров) американская внебиржевая электронная торговая система. Ее главный индекс NASDAQ Composite рассчитывается на основании котировок обыкновенных акций всех компаний (резидентов США и иностранных), торгуемых в системе, взвешенных по рыночной капитализации.

Среди компаний NASDAQ большинство относятся к сектору высоких технологий. SZSE была создана в 1990 году. В ее котировальные списки входят акции 540 компаний, на бирже зарегистрировано 35 миллионов участников торгов. Биржа входит в Федерацию фондовых бирж Азии и Океании.