ВДЦБ увеличил объем обслуживаемых бумаг

ОАО «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг» (ВДЦБ) по итогам первой недели работы увеличил объем обслуживаемых ценных бумаг на 3 млрд. 986 млн. грн. – до 372 млрд. 688 млн. грн., сообщили УНИАН в пресс-службе депозитария.

Как отметили в пресс-службе, новые счета в ценных бумагах были открыты двумя эмитентами и одним хранителем ценных бумаг. Таким образом, общее количество эмитентов – клиентов ВДЦБ составило 3 215.

По словам исполняющего обязанности председателя правления ВДЦБ Юрия ШАПОВАЛА, увеличение активов подтверждает, что рынок с пониманием воспринял передачу целостного имущественного комплекса от МФС к ВДЦБ.

Как сообщал УНИАН, ОАО «Межрегиональный фондовый союз» (МФС) 12 октября т.г. осуществил передачу целостного имущественного комплекса (ЦМК) Всеукраинскому депозитарию ценных бумаг.

В результате данной передачи ВДЦБ получил статус правопреемника и приобрел все права и обязанности и, таким образом, начал депозитарную деятельность.

Справка УНИАН. В апреле 2008 года по инициативе Национального банка Украины было создано ОАО «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг». В состав учредителей вошли Национальный банк Украины, ПФТС, УМВБ и коммерческие банки (всего 22 учредителя). Пакет НБУ в уставном фонде составил 25%.

Собрание учредителей ВДЦБ в апреле 2008 года предложило акционерам клирингового депозитария МФС объединиться. Акционеры МФС в конце февраля 2009 года одобрили продажу целостного имущественного комплекса Всеукраинскому депозитарию ценных бумаг.