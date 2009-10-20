Фондовые рынки Европы закрылись спадом на 0,54-0,72%

Фондовые рынки Европы по итогам торгов во вторник снизились в пределах 0,54-0,72% на фоне неоднозначной макроэкономической статистики из США, сообщает агентство Франс Пресс. Инвесторов, в частности, разочаровали последние данные из строительного сектора.

Так, количество новых домов в США в сентябре увеличилось всего на 0,5% - до 590 тысяч единиц, тогда как аналитики прогнозировали этот показатель на уровне 610 тысяч. Количество новых домов, которое определяется на основе информации о числе выданных за предшествовавший месяц разрешений на строительство, считается одним из ключевых макроэкономических показателей в США.

К закрытию торгов британский индекс FTSE снизился на 0,72% - до 5243,4 пункта. Германский DAX во вторник потерял 0,7%, составив 5811,77 пункта. Французский индекс CAC по итогам торгов опустился на 0,54% - до 3871,45 пункта. FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange 100 Index) - основной фондовый индекс Великобритании, рассчитывается по котировкам акций 100 британских компаний с максимальной рыночной капитализацией, взвешенных по рыночной капитализации. CAC 40 (Cotation Assistee en Continu) - основной биржевой индекс Франции, рассчитывается как средневзвешенное по капитализации значение цен акций 40 крупнейших компаний. DAX 30 (Deutscher Aktienindex) - основной фондовый индекс Германии, рассчитывается как индекс доходности акций 30 крупнейших компаний (по рыночной капитализации).