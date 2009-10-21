Стартовая цена Черкассыоблэнерго составит 600-700 млн.грн.

Фонд государственного имущества Украины прогнозирует, что стартовая цена государственного пакета акций энергоснабжающей компании ОАО «Черкассыоблэнерго» составит 600-700 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам исполняющий обязанности главы ФГИУ Дмитрий ПАРФЕНЕНКО.

«Мы прогнозируем стартовую цену на уровне 600 – 700 млн. грн», - сказал он, отметив при этом, что окончательные условия продажи госпакета компании должны пройти утверждение на уровне Кабинета министров Украины.

Д.ПАРФЕНЕНКО также подтвердил, что на торги будет выставлен консолидированный государственный пакет акций компании - 71%.

Напомним, что государство контролирует 71% акций «Черкассыоблэнерго». Прямой контроль над пакетом 46% акций оно осуществляло через НАК «Энергетическая компания Украины», опосредованный – через «УкрЭСКО» (25%).

НАК «Энергетическая компания Украины» уже передала Фонду госимущества принадлежавший ей 46% пакет акций «Черкассыоблэнерго».

Как сообщал УНИАН, согласно распоряжению Кабинета министров Украины №474-р от 28 апреля 2009 г., в текущем году на приватизацию планировалось выставить 46% акций ОАО "Черкассыоблэнерго", которые находятся в управлении НАК «Энергетическая компания Украины», а также 25% акций, принадлежащих ЗАО «УкрЭСКО».

Торги по продаже госпакета акций «Черкассыоблэнерго» ФГИУ планирует провести в ноябре.

Справка УНИАН. ОАО "Черкассыоблэнерго" осуществляет лицензионную деятельность по поставкам и передаче электроэнергии на территории Черкасской области. Компания поставляет электроэнергию 595 985 физических и 14 415 юридических абонентов (771 – промышленных, 12 464 – непромышленных).

14,53% «Черкассыоблэнерго» компании принадлежат Grayham Investments Limited (Британские Виргинские острова), 10,78% – Orlenia Holdings Limited (Кипр).

В 2008 году "Черкассыоблэнерго" увеличило прибыль на 65,9% – до 50,121 млн. грн.