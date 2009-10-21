Эксперт: перетекания средств из акций в валюту не будет

Инвесторов, вложивших средства в дорогие бумаги, должно успокоить то, что ситуация на валютном рынке пока достаточно стабильная, и, скорее всего, перетекания средств в защитные активы (евро, доллары) в ближайшее время мы не увидим.

Такой прогноз озвучил в интервью корреспонденту УНИАН брокер торгового отдела ЗАО "Альтана Капитал" Евгений ПШЕНИЧКИН.

По его мнению, “даже несмотря на то, что ряд ликвидных акций потерял сегодня по 3-4%, ситуация выглядит не слишком мрачной”.

Как сообщил брокер, отечественный фондовый рынок в среду, 21 октября, торговался в "красной" зоне, отыгрывая негативное закрытие торгов в Штатах, снижение российских площадок на фоне падения цен на нефть и уменьшение интереса инвесторов к покупкам рискованных активов. По его словам, торги открылись разнонаправленной динамикой, которая вскоре переросла в отчетливое снижение по всему спектру ценных бумаг.

Е.ПШЕНИЧКИН отметил, что наибольшие потери сегодня понесли энергораспределение и машиностроение: по ряду эмитентов падение достигало 11-16%. Это объясняется серьезной перегретостью данных отраслей на прошлой неделе, считает брокер. Он напомнил, что именно машиностроение и энергетика (энергораспределение) стали лидерами роста на прошлой неделе.

Брокер также сообщил, что акции остальных отраслей экономики снижались более умеренными темпами. На фоне падающих акций выделились ростом бумаги Днепровского МК им. Дзержинского (+3,6%) и “Дакор Вест” (+5,3%), отметил Е.ПШЕНИЧКИН. По его информации, последний эмитент демонстрирует положительную динамику уже несколько сессий подряд. “Данное предприятие специализируется на операциях с сахарной продукцией, а по ней в последнее время прослеживается растущая ценовая динамика на международных рынках”, - подчеркнул брокер.

Е.ПШЕНИЧКИН напомнил, что по итогам сегодняшнего дня индекс Украинской биржи снизился на 2,77% (в течение торговой сессии снижение доходило до 5,5%), индекс ПФТС – на 2,07%. Суммарный объем торгов акциями на обеих площадках составил около 55 млн.грн., отметил он.