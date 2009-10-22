Эксперт: провал конкурса по продаже ОПЗ несет инфляционные риски для страны

Провал конкурса по приватизации ОАО «Одесский припортовый завод» несет серьезные инфляционные риски для страны.

Такое мнение УНИАН высказал президент Центра экономического развития Александр ПАСХАВЕР.

По его словам, в условиях существования реального дефицита бюджета отсутствие поступлений от приватизации будет вынуждать правительство искать другие источники его покрытия, в том числе и путем наращивания госдолга.

«Что касается последствий для бюджета, то я бы сказал, что во всей этой истории это самое негативное. И это значит, что мы будем искать другие пути, как правило, эти пути инфляционные: покрытие дефицита или (наращивание) государственного долга.», - отметил эксперт.

Говоря о том, насколько 5 млрд. грн. предложенных победителем конкурса компанией «Нортима» могли бы помочь решить проблему дефицита госбюджета А. ПАСХАВЕР отметил: «Они конечно бы могли уменьшить дефицит и уменьшить головную боль не только правительства, а всей страны».

Между тем эксперт выразил, сомнение в том, что компании, предложившей самую высокую цену на аукционе в судебном порядке удастся отстоять свое право на ОПЗ в условиях отсутствия договоренности с властью.

«Если нет договоренности с властью - шансы очень невелики. Но будет договоренность с какой-то властью, неизвестно с какой, можно ведь подождать пока будет какая-то другая власть, когда можно будет договариваться, а с этой шансы невелики. Это связано с тем, что нам не впервой не выполнять решения судов», - отметил эксперт.

А. Пасхавер также отметил, что провал конкурса не нанесет сколько-нибудь значительный урон инвестиционному имиджу Украины, который в последние 10 лет приобрел устойчиво негативный характер. Тем не менее, отметил эксперт, это не отпугивает инвесторов уже знакомых и адаптировавшихся к приватизационным рискам, которые подстерегают их в Украине при участии в подобных конкурсах.

«Инвестиционный имидж Украины уже устойчиво плохой. Этот конкурс является типичным конкурсом больший приватизации в Украине … За последние пять лет кроме «Криворожстали» у нас не продано ни одного объекта. Причина тому - отсутствие единой вертикали власти из-за чего разнообразные коммерческие интересы нуллифицируют усилия власти. Пока не будет единой вертикали власти так и будет с этой приватизацией», - резюмировал эксперт.

Как сообщал УНИАН, 29 сентября 2009 г. ООО "Нортима" (Украина) приобрело контрольный пакет ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) в размере 99,567% уставного фонда за 5 млрд. грн. Цена продажи превысила начальную на 1 млрд. грн. Шаг аукциона составлял 50 млн. грн. В торгах приняли участие 3 компании - ООО "Азот-сервис (Россия) (подала заявку от имени ООО "СИБУР") ", ООО "Фрунзе-Флора (Украина)” и ООО "Нортима" (Украина).

В тот же день, уже после окончания конкурса, исполняющий обязанности председателя Фонда госимущества Дмитрий ПАРФЕНЕНКО сообщил, что комиссия Фонда госимущества по приватизации ОПЗ приняла решение не признавать ООО «Нортима» победителем в конкурсе по приватизацию завода в связи с тем, что он был продан по заниженной цене.

Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.