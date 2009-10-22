Варшавская фондовая биржа установила очередной рекорд

Главный индекс Варшавской фондовой биржи WIG20 в среду вырос на 0,94% до 2 370 пунктов, установив тем самым новый рекорд на текущей неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, польский фондовый рынок вырос на фоне позитивных новостей из США, в частности, по отчетности банков.

Индекс всего рынка WIG также вырос на 0,71% до 3 9650 пунктов, что является самым высоким показателем с сентября прошлого года.

Обороты на сессии составили около 500 млн. долларов (по курсу 2,8 злотого за доллар).

Как сообщал УНИАН, во вторник WIG20 преодолел уровень 2348 пунктов, что является самым высоким показателем с начала второй волны мирового кризиса вызванного банкротством финансового гиганта Lehman Brothers.

Справка УНИАН. Варшавская фондовая биржа за 7 месяцев текущего года стала лидером по капитализации в Центрально-Восточной Европе. По данным Федерации европейских ценных бумаг, стоимость бумаг компаний, акции которых торгуются на варшавской площадке, на конец июля составила более 80 млрд. евро.

Оборот акций составил более 20 млрд. евро.