Польша тоже не выполняет план приватизации

Министр государственного имущества Польши Александр ГРАД признал, что страна не сможет выполнить план поступлений от приватизации государственных компаний в текущем году.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, правительство рассчитывало получить от продажи госимущества в текущем году 4,3 млрд. долларов (по курсу 2,8 злотых за долл.) и, благодаря этому, сократить увеличивающийся дефицит государственного бюджета.

«Нет шансов, чтобы приватизация принесла в этом году 12 млрд. злотых, как предполагал бюджет», - сказал министр.

По данным польских медиа, на сегодня министерство получило от продажи госимущества 1,5 млрд. долларов и планировало выполнить годовой плат за счет приватизации энергетической компании Enеа, за которую хотела получить от 7 до 9 млрд. злотых.

Однако главный претендент на покупку этой компании - немецкий RWE - отказался от этой инвестиции.

В следующем году польское правительство планирует получить от приватизации 8,9 млрд. долларов (по текущему курсу) и надеется благодаря этому избежать повышения налогов в стране для компенсации бюджетного дефицита.