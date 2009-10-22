Эксперт: решение Fitch - начало роста рейтингов Нафтогаза

Решение Fitch станет первым в череде повышения рейтингов НАК «Нафтогаз Украины» рейтинговыми агентствами.

Такое мнение высказал в комментарии УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

По его словам, «рост рейтингов компании в результате завершения реструктуризации внешнего долга соответствует ожиданиям».

Как отметил аналитик, на данный момент рейтинг «Нафтогаза» по методологии Fitch находится на уровне RD в связи с формальным дефолтом по еврооблигациям. В настоящее время компании необходимо официально закрепить реструктуризацию 1,6 млрд. долларов внешних обязательств, подчеркнул С.ФУРСА.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило с «Развивающегося» на «Позитивный» статус Rating Watch по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента («РДЭ») НАК «Нафтогаз Украины» в иностранной и национальной валюте, которые находятся на уровне «RD» (ограниченный дефолт).

Fitch также поместил под наблюдение в список Rating Watch «Позитивный» приоритетный необеспеченный рейтинг «Нафтогаза» «C».

Рейтинг возвратности активов по приоритетному необеспеченному долгу находится на уровне «RR4».

Данные рейтинговые действия последовали за получением подтверждения от «Нафтогаза» о том, что держатели облигаций на собрании 19 октября 2009 года проголосовали за предложение компании по реструктуризации.

Справка УНИАН. 19 октября т.г. большинство держателей еврооблигаций НАК «Нафтогаз Украины» на сумму 500 млн. долл. согласились на предложенную компанией реструктуризацию.

30 сентября НАК выплатила проценты по еврооблигациям на 500 млн. долл. С учетом ставки купона 8,125% годовых и полугодового срока выплаты купонный платеж составил около 20 млн. долл.

«Нафтогаз Украины» также ведет переговоры о реструктуризации другого внешнего долга на общую сумму около 1,15 млрд. долл., которую он предлагает провести на тех же условиях, что и реструктуризацию еврооблигаций.