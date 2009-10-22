Эксперт: пока рано говорить об изменении тренда фондового рынка

Пока рано говорить об изменении тренда украинского фондового рынка с позитивного на негативный, и на текущих высоких ценовых уровнях фиксация прибыли вполне понятна и ожидаема всеми участниками биржевых торгов.

Такое мнение высказал в интервью корреспонденту УНИАН брокер торгового отдела ЗАО «Альтана Капитал» Евгений ПШЕНИЧКИН.

По его словам, торги на украинских площадках сегодня открылись резким снижением котировок. Влияние на ход сессии в основном оказала динамика мировых фондовых рынков, которые вчера снижались, считает брокер. Он сообщил, что сегодня негативные тенденции преобладали на торгах в Азии, Европе, российские биржи также открылись в отрицательной зоне. В результате в первые тридцать минут торгов индекс Украинской биржи, в частности, потерял более 2%, после чего началась коррекционная динамика, позволившая рынку к середине торгов компенсировать часть потерь, отметил брокер.

Как подчеркнул Е.ПШЕНИЧКИН, «в течение сегодняшнего дня ситуация на украинских торгах оставалась достаточно волатильной: многочисленные коррекции в обе стороны сменяли друг друга». Однако негативная тенденция оказалась сильнее, и продажи смогли в итоге просадить индексы на 3-3,5%, сообщил он.

По информации брокера, лидерами снижения сегодня стали бумаги Нижнеднепровского трубного завода, «Азовобщемаша», Ясиновского КХЗ и «ЛуАЗа». Лучше рынка выглядели акции «Мостобуда», Крюковского ВСЗ и, как и в предыдущую сессию, «Дакор Веста», отметил Е.ПШЕНИЧКИН.