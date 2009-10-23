Эксперт: "Нортима" сможет в суде отстоять свое право на ОПЗ

Компания «Нортима» сможет через суд добиться своего признания победителем в конкурсе по приватизации ОПЗ, но для получения права собственности на это предприятие ей все равно придется договариваться с Кабинетом министров Украины. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал директор Института приватизации, собственности и инвестиций Александр РЯБЧЕНКО.

«Я считаю, что юридически у них есть возможность доказать свою правоту – третий удар молотка на аукционе по продаже ОПЗ был, что дает “Нортима” право считать себя законным приобретателем завода. Но украинская практика такова, что без договора с властями трудно рассчитывать на то, что даже успешное судебное решение приведет к тому, что компания станет собственником”, - отметил А.РЯБЧЕНКО.

Он бежден, что компании “Нортима” придется договариваться с Кабмином. “Конечно, я не думаю, что с правительством Тимошенко удастся договориться о том, что они отдадут ОПЗ за 5 млрд. Правительство на это не пойдет. - подчеркнул эксперт.

Говоря о перспективах приватизации госсобственности в текущем году, А.РЯБЧЕНКО не исключил возможности проевдения Фондом госимущества еще нескольких конкурсов. “Несмотря на ситуацию с конкурсом по приватизации ОПЗ, ФГИ может провести конкурс по другим объектам. Будут другие объекты – будут другие покупатели. Вместе с тем ситуация такова, что появление на конкурсах значительных объектов маловероятно. Реально возможно проведение конкурса по продаже пакетов акций облэнерго, которые будут переданы в управление Фонда”, – сказал А.РЯБЧЕНКО и добавил: “Знаковых приватизационных конкурсов в этом году уже не будет проводиться”.

Как сообщал УНИАН, 29 сентября 2009 г. ООО "Нортима" (Украина) приобрело контрольный пакет ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) в размере 99,567% уставного фонда за 5 млрд. грн. Цена продажи превысила начальную на 1 млрд. грн.

Однако комиссия ФГИУ по приватизации Одесского припортового завода приняла решение не признавать ООО «Нортима» победителем в конкурсе по приватизацию ОАО «Одесский припортовый завод» в связи с тем, что он был продан по заниженной цене.

Комментируя решение комиссии и.о. главы ФГИУ Дмитрий ПАРФЕНЕНКО заявил, что считает адекватной ценой приватизации ОАО «Одесский припортовый завод» 8-9 млрд. грн.

Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.